60 крутейших ресурсов для изучения польского

Онлайн курсы:

1) https://www.youtube.com/channel/UC3b6n6hqQPXmSCin87BYxwg — PolishPod101 — обучающий видео-канал, где представлены уроки на расширение словарного запаса по темам, аудирование по уровням, видео-словарики про польские праздники.

2) https://www.livelingua.com/project/fsi/Polish/ — курс для начинающих от Foreign Service Institute

3) http://lh12.ru — Проект Language Heroes — прокачай свой польский за 12 недель работы в компании потенциальных полиглотов

4) https://ru.scribd.com/user/534556/esevin — курс польского на Scribd, доступны материалы для скачивания.

5) http://mylanguages.org/learn_polish.php — уроки польского по самым разным лексическим темам, есть и по грамматике

6) http://mowicpopolsku.com — очень приятный курс для начинающих

7) https://www.youtube.com/watch?v=upBGFwzvQUk&list=PLA5UIoabheFN7GIhcfUGQT2S5_U5sWnhK — видеокурс Easy Polish от проекта ُEasy Languages. Курс построен на основе уличной разговорной речи, очень интересный.

8) http://www.meetpoland.com/useful-polish-words-and-phrases.html — сайт Meet Poland. Много полезной информации, словарная база по основным темам, после регистрации можно прослушать аудиокурс

9) http://grzegorj.w.interiowo.pl/kurs/0.html — еще один курс для начинающих с нуля

10) http://www.bbc.co.uk/languages/polish/soap/background.shtml — вводный польский курс от ВВС

11) http://www.skwierzyna.net/learn_polish.htm — небольшой сборник ресурсов от алфавита до коротких историй на польском

12) http://sjikp.us.edu.pl/frazpol/ — интерактивный курс с разделением на уровни от А1 до С2

Фонетика:

13) http://www.polish-grammar-bigos.com/2011/08/polish-alphabet-pronunciation/ — ресурс для прокачки произношения, для среднего уровня

14) http://www.polish-dictionary.com/polish-spelling — правила чтения польского языка на английском

15) http://free.of.pl/g/grzegorj/gram/en/osobl1.html — еще одна статья по произношению, очень много примеров

16) http://www.polish-translators.com/wymowa.html — озвученный польский алфавит с примерами

17) https://www.youtube.com/playlist?list=PL1J1vNAUBSU87dyVZXRIF-s5fHcqG4ALq — скороговорки на польском языке

Грамматика:

18) http://www.learn-polish.pl/polish_lesson.php?l=166&n=1&lg= — видеокурс польской грамматики в 24 уроках

19) http://www.seelrc.org:8080/grammar/mainframe.jsp?nLanguageID=4 — подробный учебник польской грамматики на английском языке, также на сайте можно смотреть грамматику и других славянских языков (чешский, македонский, словенский, украинский, русский)

20) http://free.of.pl/g/grzegorj/gram/gram00.html — теоретическая грамматика на польском и на английском языке

21) http://faculty.las.illinois.edu/gladney/Elementary_Polish/Start.html — грамматика для уровня Elementary

22) http://www.learnpolishfeelgood.com/polish-verb-tenses.html – большая коллекция упражнений на грамматику

23) https://en.wikibooks.org/wiki/Polish — грамматический курс на Wikibooks с упражнениями

24) https://www.youtube.com/playlist?list=PL1J1vNAUBSU9mJdWyQIUk8DK6ZVyb8KFB — видео-курс польской грамматики

Лексика:

25) http://iteslj.org/v/po/ — словарные тесты для начального и среднего уровня

26) https://www.youtube.com/watch?v=TUZN5LrnuRQ&feature=c4-overview-vl&list=PL8627AC33B889CCD7 — курс Learn Polish with Video and Pictures для расширения словарного запаса

27) http://www.languageguide.org/polish/vocabulary/ — словарный запас по темам числительные, части тела, семья, цвета и т. д.

Словари:

28) http://sjp.pl/dżdży — толковый словарь без перевода

29) http://dict.pl/dict?word=&words=&lang=EN — польско-английский и англо-польский онлайн-словарь

30) http://www.lexilogos.com/english/polish_dictionary.htm — многопрофильный польский словарь от Lexicologos

31) http://akson.sgh.waw.pl/~anthon/slownik.html — неплохой англо-польский словарь

32) http://www.polish-dictionary.com — англо-польский и польско-английский словарь на 2000 слов + уроки польского языка

33) http://lingvo.info/en/lingvopedia/polish — красочная польская Lingvopedia — визитка польского языка с озвученными идиомами

34) http://portalwiedzy.onet.pl/tlumacz.html?qs=polski&tr=ang-auto&x=21&y=7 — словарик с возможностью перевода с польского на английский, немецкий, французский, русский, испанский, итальянский и иврит

35) http://goo.gl/DFH5xu — польский молодёжный сленг

Почитать:

36) http://www.omniglot.com/writing/polish.htm — введение в чтение и письмо на польском

37) http://www.mission.net/poland/warsaw/literature/index.htm — электронная библиотека польской литературы

38) http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal — очень полезный ресурс для тех, кто учится читать, программа прочитает любую фразу на польском, которую вы напишете

39) http://www.gazeta.pl/0,0.html — онлайн-газета для изучающих польский

40) http://www.onlinenewspapers.com/poland.htm — большой сборник польских газет

41) http://literat.ug.edu.pl/books.htm — еще одна крупная электронная библиотека

Послушать и посмотреть:

42) http://www.polskieradio.pl — POLSKIE RADIO — популярная радиостанция

43) http://www.rmf.fm — музыкальная радиостанция

44) http://www.tokfm.pl/Tokfm/0,0.html — польские ток-шоу

45) http://www.rdc.pl — еще одна музыкальная радиостанция

46) http://rockradio.tuba.pl/RockRadio/0,0.html — роковая польская радиостанция

47) http://www.bbc.co.uk/polish/index.shtml — архив польской службы ВВС

48) http://www.podcastdirectory.com/podcasts/polskie-detroit-39220.html — польский медиа-подкаст

49) http://rockradio.tuba.pl/RockRadio/0,136314.html?tag=leksykon+buntownik%25F3w — польский подкаст для фанатов рок-музыки

50) http://www.kinoeye.org/archive/country_poland.php — кино на польском языке

Культура и искусство Польши:

51) http://artyzm.com — виртуальный гид по польским галереям и художникам на польском языке

52) http://culture.pl/pl — культурный портал, разработанный институтом Адама Мицкевича. Ежедневные новости культуры и искусства Польши, можно читать на английском и на польском

53) http://www.polishculture.org.uk — сайт польского института культуры

54) http://www.kula.gov.pl — красочный музыкальный сайт о Польше для детей

55) http://www.teatr-pismo.pl — сайт польского театра Pismo

56) http://1944.wp.pl/pierwszedni/ — сайт музея Muzeum Powstania Warszawskiego

Хорошие учебники:

57) Iwona Stempek — Krok po Kroku Polski

58) Hurra po Polsku

Тесты на определение уровня:

59) http://www.transparent.com/learn-polish/proficiency-test.html — тест на определение уровня польского

Поисковик:

60) http://www.fazi.pl — польский поисковик Fazi

http://petitepolyglot.com/